Prostituzione in strada e nelle case, 5 arresti tra Pistoia e Quarrata

I carabinieri di Pistoia, dalle prime luci dell’alba, stanno eseguendo un provvedimento di applicazione di misura cautelare (una in carcere, quattro ai domiciliari) emesso dal Tribunale di Pistoia con contestuali perquisizioni nei confronti di cinque persone. Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Pistoia e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di far luce su una banda criminale dedita a induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, tra Pistoia e Quarrata. Ad essere sfruttate erano numerose prostitute e transessuali di nazionalità cubana, brasiliana e colombiana, che venivano avviate alla prostituzione sia in strada che all’interno di appartamenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

