Provocò un incidente e fuggì via: rintracciato e denunciato 49enne

Nella giornata di ieri, a seguito di accertamenti relativi ad un incidente stradale avvenuto la sera del 15 ottobre 2019 in via Empolese, quando un autocarro ed una vettura erano state colpite da un altro mezzo in corsa, i carabinieri di San Casciano in val di Pesa hanno denunciato un cittadino 49enne di origini rumene. Rintracciata la vettura, intestata ad un autonoleggio, i militari sono risaliti all'uomo che, oltre ad essere destinatario del ritiro della patente e del sequestro dell'auto, è stato denunciato a piede libero.

