Raccolta alimentare straordinaria al Q5, 300 volontari impegnati

Domani, sabato 19 ottobre nell'orario di apertura dei supermercati Coop di piazza Leopoldo, via Carlo del Prete, Le Piagge, via Forlanini, si svolgerà la tradizionale Raccolta Straordinaria di generi alimentari e prodotti per la scuola con il coinvolgimento delle Associazioni della Rete di Solidarietà del Quartiere 5. “E’ l'occasione – evidenzia il presidente della Commissione Welfare del Q5 Fabrizio Tucci – per tutti i cittadini di contribuire concretamente alle tante famiglie del nostro Quartiere che purtroppo sono in condizioni di difficoltà, anche per la spesa. La scelta di puntare anche sui prodotti per la scuola è segno di un concreto aiuto verso le famiglie del quartiere specie quelle con bambini in età scolare”. Saranno coinvolti oltre 300 volontari nei turni di servizio all'interno dei supermercati identificabili con il tradizionale giubbino di riconoscimento. Il presidente del Consiglio di Quartiere Cristiano Balli ringrazia anticipatamente cittadini e volontari per la loro generosa solidarietà.

