Renzi zombie e Italia 'morta vivente': il murales in zona Leopolda

(foto Lirio Mangalaviti)

Italia Viva e Renzi zombie: un murales è apparso nella notte nel piazzale di Porta al Prato a Firenze, non lontano dalla Stazione Leopolda dove si terrà la decima edizione dell'evento politico organizzato dall'ex premier, il primo dalla nascita del nuovo partito. La rappresentazione satirica inquadra il nome di Italia Viva come Italia Morta Vivente in una lapide e lo stesso Matteo Renzi sembra essere uscito dalla tomba. La mano è dell'artista Tvboy, lo stesso autore dei murales di Roma che inquadrarono prima il bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, poi il nuovo governo Conte con il premier Pinocchio tra Di Maio e Salvini raffigurati come il Gatto e la Volpe. L'autore ha anche lasciato incollato al muro un foglio con la sua firma e un'illustrazione dell'opera: 'Tecnica mista, spray e collage su muro, installazione pubblica, misure reali'

Tutte le notizie di Firenze