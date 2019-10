Savino Del Bene, tutti pronti per il debutto casalingo

La Savino Del Bene Scandicci è pronta al debutto casalingo contro la Bosca San Bernardo Cuneo. Domani alle 20.30, le ragazze di Coach Marco Mencarelli sfideranno una autentica bestia nera davanti al proprio pubblico dopo la lunga e bella vittoria contro la EPiù Pomì Casalmaggiore di settimana scorsa. Centoquarantotto minuti di gioco che hanno mostrato una squadra capace di avere testa e spirito di squadra.

Ad aprire la sfida di domani sera ci sarà il Gruppo dei Bandierai degli Uffizi di Firenze che, alle 19.30, delizierà il pubblico di Scandicci con una splendida esibizione.

La Savino Del Bene Scandicci aderisce al progetto “Firenze in Rosa” che dal 21 al 25 ottobre, in occasione del “Pink October” offrirà gratuitamente controlli ecografici al seno per le donne che non rientrano nel programma di screening regionale. Le volontarie di “Firenze in Rosa” saranno presenti al palazzetto per presentare il proprio progetto.

EX E PRECEDENTI – Nessuna delle atlete presenti nei due roster ha mai giocato nell’altra squadra. La Bosca San Bernardo Cuneo è un tabù per la squadra toscana, infatti sono stati soltanto due gli incontri passati fra le due formazioni ed entrambi sono stati vinti dalle piemontesi. A Cuneo terminò 3-2 in un lungo tiebreak, mentre al ritorno la squadra di Pistola si impose con un netto 0-3 a Scandicci.

LE PAROLE DI MARCO MENCARELLI - "Ci siamo preparati a questa sfida cercando di migliorare le nostre prestazioni e pensando a noi, cosa su cui ci impegneremo ancora. La Bosca San Bernardo Cuneo è una squadra che ha un grande equilibrio tra il vecchio e il nuovo, ha qualcosa di rodato all’interno dell’organico ma che ha avuto dei grossi cambiamenti specialmente al palleggio, quindi ha una impostazione tattica che stiamo valutando e su cui dobbiamo stare attenti”.

LE AVVERSARIE – La Bosca San Bernardo Cuneo di Coach Andrea Pistola userà Cambi-Van Hecke sull’asse palleggiatore-opposta, Zambelli-Candi al centro, Nizetich e Markovic in banda e Zannoni come libero-

IN TV - La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Bosca San Bernardo Cuneo sarà in diretta su Rai Sport (Canale 57) con il commento del giornalista Marco Fantasia e della ex giocatrice Giulia Pisani.

