Sciopero della fame e dibattito per le condizioni dei detenuti, Montemagni (Lega): "Noi saremo sempre dalla parte degli agenti"

“Il Garante dei detenuti in Toscana - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - annuncia lo sciopero della fame per protestare contro le condizioni in cui versano i detenuti nella nostra regione ed inoltre, martedì prossimo, nella Sala del Gonfalone del Consiglio regionale si dibatterà sul tema: 'Impatto della legge sulle droghe nelle carceri e le questioni aperte'.

“Insomma - prosegue il Consigliere - mentre le condizioni di vita e lavoro degli agenti di polizia penitenziaria peggiorano di giorno in giorno, con continue aggressioni da parte dei carcerati, eccoci servito un partecipato convegno che, immaginiamo, analizzerà le problematiche di chi in carcere è recluso, disinteressandosi, viceversa, di chi è costretto, quotidianamente, a mettere a rischio la propria incolumità (con stipendi irrisori) per mantenere l’ordine negli Istituti di pena".

“Sia chiaro - sottolinea Montemagni - noi saremo sempre dalla parte degli agenti della penitenziaria che, tra l’altro, dovrebbero essere dotati di taser per fronteggiare al meglio ogni evenienza, senza dimenticare che, negli anni, la Sinistra ha fatto provvedimenti tesi a svuotare le carceri, pensando di risolvere una problematica che, invece, si è acuita.”

“ Nella locandina relativa al predetto convegno - conclude Elisa Montemagni - è segnalato pure un brindisi finale; sinceramente, non capiamo cosa ci sia da festeggiare!”

Fonte: Gruppo Lega

