Scomparsa di Valter Salani, i ringraziamenti della famiglia

La scomparsa di Valter Salani ha lasciato un gran vuoto a Santa Croce sull'Arno. La famiglia del defunto ha deciso di diramare una nota di ringraziamento che pubblichiamo di seguito.

Le famiglie Salani e Arcangeli ringraziano commosse per la calorosa e sentita partecipazione dei tanti, ogni modo presenti, al dolore per la scomparsa del caro Valter. Un ringraziamento particolare alla Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno per la vicinanza e a tutte le altre associazioni che hanno partecipato numerose.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno