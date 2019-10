Scontro auto-moto e incendio vettura: due incidenti nella notte in Toscana

Due brutti incidenti nelle province di Siena e Arezzo nella notte appena trascorsa. Parliamo del primo avvenuto ad Arezzo, sulla SP 73 tra San Zeno e Pieve al Toppo. A impattare un'auto e una moto. Sul posto i sanitari inviati dal 118, i vigili del fuoco del locale comando e la polizia stradale. Il conducente della moto, che si trovava sul ciglio della strada, è stato liberato dai vigili del fuoco per poi essere affidato al personale sanitario del 118. A Monteriggioni invece, nel Senese, un'auto ha preso fuoco mentre transitava sulla sp119 in località Uopini. In questo caso non ci sono stati feriti.

Tutte le notizie di Arezzo