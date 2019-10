Scoperto con le scarpe di valore rubate dalla fabbrica: arrestato 25enne

Arrestato dopo essere stato trovato con 4 paia di scarpe rubate da una fabbrica di via Reginaldo Giuliani a Firenze. È accaduto ieri mattina, il protagonista in negativo della vicenda è un 25enne nigeriano richiedente asilo, non il solo ad aver perpetrato il furto. Il giovane è stato visto dalla figlia del titolare mentre si allontanava in bici con 4 sacchetti in tessuto prodotti dall'azienda, con all'interno 4 paia di scarpe di valore. Alla richiesta di fermarsi, l'uomo è scappato lasciando cadere la refurtiva. In via Fantoni è stato bloccato da alcuni dipendenti della ditta e dagli uomini del Radiomobile di Firenze. Nelle tasche della felpa da lui indossata nascondeva 3 sacchetti vuoti come quelli abbandonati. Da un controllo effettuato all’interno della fabbrica, si appurava che il 25enne era entrato all’interno dopo aver forzato la grata in metallo posta a protezione della finestra di un bagno. Sono state rubate ulteriori 22 paia di scarpe, non rinvenute e presumibilmente asportate dai complici. Dopo l'arresto l'uomo ha avuto il processo per direttissima questa mattina.

