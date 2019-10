Sindaco e la giunta a Fibbiana per una proposta di modifica alla viabilità

Proseguono gli incontri di ascolto della cittadinanza sul tema viabilità. Mercoledì 23 ottobre appuntamento a Fibbiana

Le scelte collegate alla viabilità sono spesso un elemento di cruciale importanza per le diverse frazioni e zone del comune.

In particolare, per quanto riguarda Fibbiana da tempo viene richiesto dai residenti di cambiare le modalità di accesso a Piazza San Rocco.

In considerazione delle richieste dei cittadini e dell’importanza di questa decisione, l’amministrazione comunale ha deciso d affrontare l’argomento in un incontro pubblico che si terrà mercoledì 23 ottobre alle ore 21.15 presso il Cicolo Arci in via Borgo Guerri.

«Abbiamo fatto alcune ipotesi relative ai cambiamenti di viabilità a Fibbiana su cui ci piacerebbe confrontarci con i cittadini. Per questo invito tutti a prendere parte all’incontro del 23 ottobre. Credo che i confronti pubblici siano momenti proficui di ascolto delle necessità di una frazione, anche perché spesso i temi si allargano e torniamo a casa con un bagaglio di informazioni utile per le decisioni da prendere», afferma il sindaco Paolo Masetti.

