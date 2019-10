Spaccio alle Cerbaie, tre denunce e tre etti di hashish sequestrati

Nel pomeriggio di ieri 17 ottobre, i carabinieri di Empoli, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga del Nucleo cinofili CC di Firenze, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio nelle aree boschive e sulle strade di Torre, Pinete, Vedute, Querce e Galleno a Fucecchio.

Con l’impiego di 15 militari e 5 automezzi, le frazioni sono state chiuse per i controlli di decine di autovetture.

Ecco l'esito dei controlli in sintesi

- a Pinete, un giovane 25enne di Altopascio, con precedenti di polizia, è stato denunciato perché era alla guida di un'autovettura sprovvisto di patente, mai conseguita. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare che non era la prima volta e che il giovane si trovava nelle Cerbaie per cercare di acquistare stupefacente da spacciatori nordafricani presenti all’interno dei boschi;

- a Vedute, un 43enne fucecchiese con precedenti di polizia, noto ai Carabinieri del luogo, è stato denunciato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere, perché dalla perquisizione è emerso che aveva un coltello della lunghezza di cm. 22, e lama di 10 cm.;

- a Galleno, un 35enne marocchino con precedenti di polizia, dimorante ad Altopascio, è stato denunciato in quanto privo di qualsiasi titolo a soggiornare nel territorio nazionale.

Un’incursione tra i boschi di Galleno e Pinete, luogo frequentato quotidianamente da spacciatori nordafricani, assieme all’unità cinofila con il cane Batman, ha permesso di individuare un giaciglio con tre panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 300, nonché materiale per il confezionamento delle singole dosi, il tutto sequestrato dai carabinieri di Fucecchio, ad opera di ignoti.

Questo tipo di servizio sarà periodicamente ripetuto, come ormai avviene da tempo, da parte dei CC di Fucecchio e della Compagnia CC di Empoli, al fine di cercare di arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti posto in essere all’interno del bosco delle Cerbaie.

