Un 22enne è finito in manette per spaccio di droga. A Scandicci il giovane ha venduto una stecca da nove grammi di hashish a un cliente, accettando come pagamento un orologio: i carabinieri lo hanno sorpreso e arrestato. Il 22enne aveva con sé anche 70 euro, sequestrati poiché considerati probabile frutto dell'attività di spaccio.

