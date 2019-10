Statue imbavagliate da CasaPound per la chiusura dei profili social

Un flash mob in notturna dei militanti di CasaPound sul busto di Giuseppe Mazzini a Pistoia e sulla statua di Giacomo Puccini a Montecatini. La protesta nasce 40 giorni dopo la disattivazione delle pagine e dei profili Facebook e Instagram. La prima udienza della causa intentata contro i siti di Mark Zuckerberg, fissata per il 13 novembre. "L'azione contro di noi è stata probabilmente la prova generale rispetto al tentativo di mettere a tacere gradualmente la voce dei sovranisti", spiegano in una nota. A Firenze sono state imbavagliate le statue di Mazzini nell'omonimo viale e il Monumento al Bersagliere in via Toti, a Fiesole le statue di Garibaldi e Vittorio Emanuele II in Piazza Mino e, a Scandicci, il Monumento ai Caduti di Casellina e Torri.

