Supermercato irregolare dentro un capannone: multa da 8mila euro a Prato

La polizia municipale ha emesso una multa da 8mila euro nei riguardi di un 23enne cinese a Prato.

Il giovane aveva organizzato un supermercato senza permessi e non in regola all'interno di un capannone. Il piccolo negozio, composto da frigoriferi e reparto macelleria, era privo di autorizzazioni: Il 23enne infatti era titolare di una ditta per il commercio all'ingrosso non alimentare, quando in realtà vendeva prodotti alimentari sfusi e confezionati. Privo di autorizzazioni, Scia e permessi sanitari, è stato scoperto e multato dalla municipale. Il capannone con il supermercato è stato posto sotto sequestro.

