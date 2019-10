Svuotano furgone di un artigiano a San Miniato, arrestati a Sovigliana

Viaggiavano con un furgone pieno di refurtiva: due campani, G.M. 36enne e E.P. 33enne, entrambi con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati questa notte dai carabinieri di Empoli lungo viale Togliatti a Sovigliana di Vinci.

I militari hanno proceduto per un controllo del furgone intorno alle 2.15. I due a bordo si sono mostrati da subito nervosi. Aperto il furgone, gli operanti si sono trovati davanti molte attrezzature elettriche tra cui trapani, avvitatori, mole, matasse di cavi in rame, scale, elettroutensili vari e una saldatrice.

Il caso ha voluto che un 32enne artigiano di San Miniato si fermasse dai militari, raccontando loro che aveva visto i due scassinare il suo furgone in via Settembrini a San Miniato Basso.

Oltre agli attrezzi dell’artigiano, all’interno del furgone veniva rinvenuto altro materiale della stessa natura, ritenuto provento di attività illecita e quindi posto sotto sequestro, in attesa di rintracciare i legittimi proprietari. Il materiale del 32enne è stato subito restituito. I due napoletani sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e ricettazione e trasferiti nel il carcere di Sollicciano

Tutte le notizie di Vinci