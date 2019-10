Teatro Verdi: Elio, Ascanio Celestini e Silvio Orlando per la 35esima stagione a Santa Croce

Il Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno nella stagione 2019-2020 presenta il suo trentacinquesimo progetto di programmazione, formazione, promozione e produzione.

Si raggiunge un traguardo importante per questo piccolo teatro, che però segna grandi numeri, con diecimila presenze registrate nella scorsa stagione.

Il primo cartellone del teatro comunale riporta al 1986 e si arriva ad oggi presentando una stagione teatrale che non teme il confronto dei grandi teatri di città.

Sul palco ci saranno attori e attrici di primo piano come Isa Danieli e Giuliana De Sio, Ale e Franz, Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno, Giobbe Covatta, Giuseppe Cederna, Silvio Orlando, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, Lello Arena, Silvio Orlando.

Come da tradizione, spazio ai bambini e alle loro famiglie con le rassegne Il baule dei sogni e Stasera pago io e alle nuove generazioni con Primo tempo.

Le attività di programmazione, produzione, formazione e promozione sono sostenute dal comune di Santa Croce sull’Arno, con il supporto della Regione Toscana nell’ambito del progetto di Residenza della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro.

La stagione di prosa, Il baule dei sogni e Stasera Pago io sono programmati e sostenuti da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno.

Questa mattina la stagione è stata presentata a una conferenza stampa in Consiglio regionale, promossa dalla consigliera regionale Alessandra Nardini:

“Siamo orgogliosi – dichiara la consigliera –: il teatro di Santa Croce, anche grazie al lavoro dell’amministrazione comunale e di Residenza artistica di Giallo Mare, è un’esperienza che porta la cultura in tutte le realtà, anche le più piccole”. In primo piano, quest’anno, una stagione “all’insegna dell’eccellenza, che ha davvero qualcosa in più e non ha nulla da invidiare a quelle di teatri più grandi e merita davvero di essere conosciuta da tutti – continua Nardini –: ci sono attori di livello nazionale e internazionale, ed è un’offerta anche per le famiglie. Ci sono anzi appuntamenti specifici per educare le famiglie e i bambini alla cultura del teatro, attraverso la quale si possono divulgare messaggi importanti”

Il sindaco di Santa Croce, Giulia Deidda aggiunge: “Il Verdi è un fiore all’occhiello, un presidio importante; da sindaco considero la cultura un bene primario”. Laboratori, “momenti di condivisione e partecipazione” fanno dell’attività e del teatro “un’offerta complessa e complessiva”, continua Deidda, che sottolinea la decisione di “non ritoccare i prezzi dei biglietti”. L’assessore alla cultura di Santa Croce, Elisa Bertelli sottolinea il valore “della quotidianità” e quindi “la scelta della Giunta comunale di investire non solo nel cartellone ma anche nelle diverse articolazioni della residenza teatrale”.

Dalla presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Beatrice Magnolfi, il riconoscimento sul campo a tutti gli attori coinvolti, istituzionali e artistici, per un’offerta colta e popolare. La collaborazione è “ottima” assicura Magnolfi, e permette di parlare di ragazzi, di scuole, e anche di investimenti sulla diffusione della cultura teatrale. Una visione che richiede un respiro di medio e lungo periodo, ma già nell’immediato assicura “l’occupazione media di 280 posti in teatro su 289 complessivi, che significa piena occupazione”, dice la presidente. Magnolfi, confermando un andamento in positivo anche per gli incassi, ricorda infatti che “con le poltrone vuote la cultura non si fa”.

Fondamentale il sostegno delle istituzioni, precisa Renzo Boldrini, direttore Giallo Mare Minimal Teatro, che in sala Montanelli ricorda “l’oculatezza” da sempre seguita nell’attività ma soprattutto “la volontà politica” che permette al Teatro di essere “un laboratorio di cittadinanza attiva” e di essere alla portata di tutti. E grazie, naturalmente, “al pubblico”, a quei 10mila biglietti, le presenze registrate lo scorso anno.

- La stagione di prosa

Sono nove gli spettacoli che animano la stagione di prosa del Verdi, si comincia domenica 10 novembre con lo spettacolo Il Grigio di Giorgio Gaber e Alessandro Luporini, nell’adattamento di Giorgio Gallione con protagonista Elio, storico leader delle Storie Tese, sempre più frequentatore di palcoscenici anche teatrali.

Lunedì 18 novembre in scena Romeo&Giulietta.Nati sotto contraria stella, da William Shakespeare, con Ale e Franz, ai quali è affidato il compito di interpretare due dei sette vecchi comici girovaghi chiamati a raccontare la dolorosa vicenda di Romeo e Giulietta.

Venerdì 6 dicembre due attrici napoletane Isa Danieli e Giuliana De Sio saranno Le signorine spettacolo firmato da Gianni Clementi, con la regia di Pierpaolo Sepe.

Le Signorine è un testo irriverente e poetico che racconta la storia di due sorelle zitelle che trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di accuse reciproche.

La voce del mago è di Sergio Rubini.

Il 2020 si apre giovedì 16 gennaio con La divina commediola di e con Giobbe Covatta, un reading con commento del L’Inferno, tratto dalla Divina Commedia.

Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno, coppia inedita di attori per I soliti ignoti, adattamento teatrale di Antonio Grosso e Pier Paolo Piciarelli, tratto dalla sceneggiatura di Mario Monicelli in scena venerdì 24 gennaio.

Venerdì 7 febbraio Petra Magoni e Ferruccio Spinetti proporranno Turandò, nuovo spettacolo dei due talentuosi artisti, che moltiplicheranno le loro doti per alimentare il vero soggetto del racconto: l’enigma.

Martedì 3 marzo Lello Arena protagonista di Parenti serpenti di Carmine Amoroso, testo riadattato dall’omonimo film di Mario Monicelli. Un Natale in famiglia, nel paesino d’origine, con ricordi e regali da scambiare, un rito stanco che resta l’unico appiglio possibile per tentare di ravviare i legami famigliari.

Martedì 17 marzo è Si nota all’imbrunire (solitudine da paese spopolato), uno dei più apprezzati testi della drammaturgia italiana con uno straordinario Silvio Orlando, affiancato da Roberto Nobili. Un testo profondo ed ironico sulla solitudine che come un’epidemia sociale si diffonde sempre di più nel nostro quotidiano.

Ultimo spettacolo in cartellone mercoledì 1 aprile Tartufo da Molière, con Giuseppe Cederna, Roberto Valerio e Vanessa Gravina.

Inizio spettacoli ore 21.15, se non diversamente indicato

- Primo tempo

Nell’insieme delle varie programmazioni che concorrono a formare il cartellone 2019-2020, la programmazione di Primo tempo ha il compito di relazionarsi con una platea non solo anagraficamente, ma anche culturalmente più giovane.

Sono cinque gli spettacoli di Primo tempo, tre serali e due in matinèe per le secondarie superiori.

Tutti questi appuntamenti sono incentrati su importanti temi d’impegno civile fondendo con poesia e ironia, leggerezza ed approfondimento storico culturale.

A vent’anni dal debutto, Ascanio Celestini porta in scena Radio clandestina, spettacolo che riflette sulla storia e sulla memoria a partire da uno degli episodi più tragici dell’occupazione nazista in Italia. Al Verdi in scena mercoledì 25 marzo alle 21.15.

L’altro appuntamento da segnare in agenda è per mercoledì 15 aprile quando su palco salirà Oscar de Summa, un altro straordinario raccontatore del teatro italiano, che a Santa Croce porterà il suo lavoro Stasera sono in vena, uno spettacolo ironico e amaro al tempo stesso, in cui si racconta parte della sua adolescenza in Puglia, negli anni Ottanta. Lo spettacolo è stato finalista ai Premi UBU 2015 come migliore novità italiana, finalista Rete Critica 2015 come miglior spettacolo e spettacolo vincitore del premio Cassino Off.

Come avviene da tradizione la programmazione serale di Primo tempo si conclude con la produzione del saggio spettacolo della scuola di teatro Achab. La data è ancora da definire e il tiolo provvisorio è La rabbia.

Per le matinèe lunedì 13 gennaio alle 10.00 in scena I promessi sposi di Kanterstrasse, con Luca Avagliano, Lorenza Guerrini, Simone Martini e Alessio Martinoli; venerdì 13 marzo il Teatro popolare dell’arte presenta Pupi siamo, ispirato a I giganti della montagna di Luigi Pirandello con Marco Natulucci e Gianfranco Quero.

- Il Baule dei sogni

E anche Il Baule dei sogni festeggia una traguardo da record con trentaquattro anni di attività. Si tratta di una delle proposte di teatro per le nuove generazioni più importanti del panorama teatrale regionale e nazionale, al quale partecipano compagnie selezionate nel panorama professionale più qualificato del teatro per le nuove generazioni.

Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, alla quale, oltre al comune di Santa Croce sull’Arno, aderiscono i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte.

Molti i linguaggi ed i segni drammaturgici che caratterizzano i titoli in cartellone, dal teatro contaminato dai linguaggi multimediali e dalla musica, a quello di parola, al teatro di figura.

Il Baule dei sogni prevede trenta spettacoli, da dicembre a aprile, tra quelli rivolti alle scuole, in orario mattutino, e quelli della domenica a Santa Croce e il sabato a Santa Maria a Monte, in orario pomeridiano.

Anche per questa edizione, grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze, ai piccoli spettatori degli spettacoli pomeridiani per le famiglie verrà offerta una merenda. Un’iniziativa che contribuisce a consolidare l’immagine di questi teatri aperti ai più giovani ed alle famiglie come laboratori di incontro “multisensoriale” fra differenti generazioni di cittadini.

- Stasera pago io!

Decima edizione della rassegna dedicata alle famiglie Stasera pago io! un progetto speciale pensato e strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

E’ certamente uno degli appuntamenti più attesi del Verdi e propone la formula del fantassegno (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa), ovvero pagano solo i bambini, che con un biglietto da 5 euro portano a teatro i propri familiari, i quali muniti di fantassegno possono entrare gratis e godere dello spettacolo. Il progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti.

Stasera pago io! propone quattro spettacoli in orario serale (ore 21): venerdì 8 novembre

Il gatto con gli stivali di Accademia perduta; venerdì 15 novembre Buono come il lupo di Giallo Mare Minimal Teatro; venerdì 22 novembre Mostriciattoli, una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro, infine venerdì 29 novembre La bottega dei giocattoli di Teatro Crest.

- La formazione

Giallo Mare Minimal Teatro è un’agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; da anni, esperti professionisti della scena operano sul territorio per formare nuovi attori. Al Teatro Verdi, da venti anni, è attivo il laboratorio teatrale Achab, che si rivolge a giovani e adulti e utilizza il linguaggio teatrale come strumento di conoscenza delle proprie capacità comunicative e relazionali. Ci sarà un incontro di presentazione martedì 22 ottobre alle 21.00 presso il Teatro Verdi, mentre martedì 29 ottobre alle 20.30 è prevista una lezione introduttiva.

- Timing abbonamenti e prezzi

Da sabato 19 ottobre inizia la campagna abbonamenti con prelazione dei vecchi abbonati con queste modalità: da lunedì 21 a giovedì 24 ottobre apertura della cassa del teatro dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Per i nuovi abbonamenti sabato 26 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 e lunedì 28 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Da martedì 29 a giovedì 31 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 aperta prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli presso il teatro Verdi.

Da lunedì 4 novembre la prevendita dei biglietti per gli spettacoli sarà effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14-18.

I biglietti saranno in vendita anche il sabato precedente lo spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 9.00 alle 12.00.

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita il giorno dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

I prezzi sono rimasti invariati rispetto alla scorsa stagione: abbonamento intero € 140; ridotto € 120; per i biglietti per la prosa platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 20 ridotti € 16, palchi 3° ordine; intero € 15 ridotti € 12.

I biglietti per la rassegna Primo tempo posto unico € 10; Primo Tempo speciale medie superiori posto unico €6, con trasporto € 10.

Si possono acquistare i biglietti telefonando dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 allo 0571/81629 o il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del teatro.

Per Stasera pago io! posto unico per i bambini 5 €; adulti ingresso gratuito dietro la presentazione di un fantassegno (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa).

I fantassegni vengono conquistati dai bambini durante le animazioni nei centri commerciali Coop o a scuola nelle classi che hanno aderito al progetto. Ogni mercoledì precedente lo spettacolo, prevendita presso la biglietteria del teatro dalle ore 16.30 alle 19.00.

Per il Il Baule dei Sogni adulti 4.50€, bambini 3.00 €.

Previste riduzioni per under 26 e over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine.

E’ previsto anche il “Biglietto futuro”, riduzione per under 30; over 65, portatori di handicap e soggetti con invalidità riconosciute, possessori Carta dello spettatore FTS.

Per i soci Coop è attiva la promozione 1000 punti mille emozioni. Info e prevendita presso i punti vendita Unicoop Firenze.

Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

Fra le altre iniziative di promozione: Buon compleanno a teatro, che regala il biglietto nel giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; Diventa storyteller, per pubblicare le proprie recensioni e commenti alla serata sul sito toscanaspettacolo.it.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571/389953 - tel. 0571/30642 - www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267

