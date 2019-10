Toscana per il Kurdistan, in piazza a Firenze per dire 'No alla guerra'

Sabato 19 dalle ore 15.00 in Piazza Santa Maria Novella partirà la Manifestazione per le strade di Firenze, per denunciare le complicità del nostro paese con la guerra turca.

Passeremo sotto le finestre di regione, Prefettura e Comune per dire con forza che non volgiamo affari di sangue con il regime turco, che le nostre istituzioni devono fare atti concreti per il sostegno del Movimento Kurdo guidato dal PKK ed il riconoscimento dell'esperienza del Rojava e della Siria del Nord.

In tutto il mondo, in queste settimane, le comunità kurde chiamano alla mobilitazione contro la guerra, sostenute da milioni di compagni/e solidali. Da tutta la Toscana, scenderemo in Piazza a sostenere la resistenza Kurda. Collettivi, studenti, centri sociali, organizzazioni politiche e sociali, sindacati, tanti e tante singoli, a fianco del Movimento kurdo e del suo progetto in Medio Oriente, le sue prospettive di liberazione popolare, ecologista, antisessista e di convivenza tra popoli e religioni.

Le notizie delle ultime ore e le mosse diplomatiche-militari non ingannino: l'aggressione - anche con i gas- sta continuando e l'obbiettivo è la cacciata dei Kurdi dalle loro terre". Ancora una volta si gioca sulla pelle dei kurdi. Per denunciare l’ipocrisia dell’Italia e dell’Unione Europea, che continuano fare affari economici e vendere armi alla Turchia. Queste guerra porterà altri conflitti ed altre guerre, altre tragedie ed altri profughi NO ALLA GUERRA, NO ALL’AGGRESSIONE TURCA in Rojava e Siria del Nord, Basta vendita di armi ed affari con la Turchia Per la liberazione del presidente Ocalan e degli 11.000 prigionieri politici in Turchia, Per ritiro del Pkk dalla lista antiterrorismo UE, sosteniamo l’esperienza di liberazione popolare del movimento kurdo in Turchia e Siria del Nord!

Fonte: Toscana per il Kurdistan

