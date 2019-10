Fermati con oltre 800 grammi di marijuana: ai domiciliari due ventenni

Durante un controllo stradale sono stati fermati con 830 grammi di marijuana, per loro, due studenti di 22 e 23 anni, di San Lorenzo alle Corti e Cascina, sono stati quindi arrestati. Erano già finiti nei guai per vicende legate alla sostanza stupefacente, ma solo con segnalazioni amministrative. Questa volta, invece, è scattato l'arresto: i due sono stato arrestati e processati con rito direttissimo in tribunale a Pisa e si trovano ai domiciliari. I due sono stati fermati lungo la Tosco Romagnola a Casciavola. La marijuana era in una busta sotto al sedile. I controlli hanno permesso di rinvenire anche un coltello a serramanico con 11 cm di lama, mentre nelle loro abitazioni è stato trovato materiale per il confezionamento.

Tutte le notizie di Cascina