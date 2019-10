A gustare il tartufo con La Ruga: parte la sagra a Ponte a Egola

Tartufo e sostenibilità, economia circolare e lavorazione conciaria: in questi termini si raccoglie la sesta Sagra del Tartufo bianco delle Colline sanminiatesi di Ponte a Egola, in programma sabato 26 e domenica 27 ottobre prossimo, organizzato dall'associazione La Ruga. La presentazione è avvenuta a L'Altro Gateau di Ponte a Egola, che ha offerto la colazione ai partecipanti.

Il presidente Simone Nieri ha esposto il programma: sabato 26 si parte alle 16 con la presentazione del libro Il Tartufo di San Miniato del presidente di San Miniato Promozione Delio Fiordispina, alle 19.30 a cena con il tartufo bianco nei locali di via Primo Maggio, 200, dove ha sede l'associazione. L'indomani dalle 9 per le strade di via Piave, vie Giordano Bruno, via XXV Aprile e via Curtatone e Montanara si terranno i mercatini dell'antiquariato, dell'artigianato, di collezionismo e dei prodotti biologici. A pranzo e a cena ci si concederà al tartufo, con prenotazioni possibili al 339/2393899. Nel pomeriggio dalle 15.30 ci sarà una dimostrazione di escavazione di tartufi e intrattenimento per bambini. In programma anche una passeggiata per le colline tartufigene a cura di Giovanni Corrieri. La manifestazione si inserisce nel programma della Festa d'Autunno e della Sagra della Castagna.

Paola Ciurli ha esposto anche le altre iniziative dell'associazione: "In partenza ci saranno un corso di scrittura creativa, incontri sulla salute al naturale (naturopatia), un corso di dizione e lettura espressiva e un corso disegno accademico". Durante l'anno l'associazione La Ruga si dedica anche alla beneficenza con donazioni per la chiesa locale, per la scuola materna, per le adozioni a distanza e per pontaegolesi in difficoltà. In passato sono stati organizzati anche tornei di burraco, corsi di fotografia e di computer, mostre di pittura e fotografiche.

Elia Billero

