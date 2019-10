Al via quattro conferenze sul clima promosse dagli allievi della Normale e della Sant’Anna

“No man is an island” scriveva John Donne nel 1624. In questi giorni una giovane attivista di Papua Nuova Guinea, Vinzealhar-Ainjo Kwangin Nenci, ha ricordato davanti all’assemblea delle Nazioni Unite che “nessun uomo è un’isola” di fronte ai cambiamenti climatici. I Fridays for Future e altre forme di protesta stanno accentrando in questi mesi l’attenzione e il dibattito intorno al problema dei cambiamenti che l’uomo e le sue attività produttive apportano al clima. Su questi temi gli allievi e le allieve della Scuola Normale e della Scuola Superiore Sant’Anna (in particolare le associazioni Forum degli allievi della Normale e l’Associazione allievi della Sant’Anna), hanno organizzato a Pisa un ciclo di incontri divulgativi, aperti a tutti, che si intitola “Prima della marea. Conversazioni quasi ecologiche”, per entrare direttamente nel tema complesso dei cambiamenti climatici, creare consapevolezza e innescare un dibattito proficuo tra università e cittadinanza.

Il primo incontro, dal titolo Fotografare le crisi climatiche (21 ottobre, ore 18, Scuola Normale) – partirà dallo sguardo sul clima dei fotogiornalisti Matilde Gattoni e Alessandro Grassani, impegnati da anni nella realizzazione di progetti documentari. A Pisa presenteranno i loro reportage Ocean Rage e Migranti ambientali: l’ultima illusione, frutto di inchieste inedite e incontri in terre dove il riscaldamento globale costringe le popolazioni locali a lottare e a fuggire inseguendo la speranza di un futuro migliore.

L’11 novembre (ore 18, Scuola Normale), interverranno Myles Allen (Università di Oxford), Roberto Buizza (Scuola Superiore Sant’Anna) e Hervé Le Treut (Institut Pierre Simon Laplace), scienziati di fama internazionale con anni di esperienza alla guida di centri di ricerca sul clima, a presentare i loro punti di vista sulle sfide che i cambiamenti climatici pongono alla scienza, con la conferenza Scienza del clima e problemi globali.

Il 22 novembre (ore 16, Scuola Sant’Anna), gli economisti Marzio Galeotti (Università di Milano) e Francesco Lamperti (Scuola Sant’Anna) dialogheranno con il diplomatico Grammenos Mastrojeni sui costi umani ed economici dei cambiamenti climatici (titolo dell’incontro: Politica ed economia dei cambiamenti climatici).

Infine, il 2 dicembre (ore 18, Scuola Normale), i filosofi politici Catriona McKinnon (Università di Exeter) e Alberto Pirni (Scuola Sant’Anna) parleranno delle sfide che i cambiamenti climatici pongono per l’uguaglianza, la giustizia e il diritto (“Una sfida per la giustizia”) perché conoscere e capire meglio il mondo che ci circonda significa anche agire in concreto perché il futuro possa essere un po’ migliore del presente.

Fonte: Scuola Normale Superiore

