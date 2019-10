La notte scorsa a Firenze un uomo è stato arrestato per aver aggredito la sua compagna. È successo in piazza Puccini. L'uomo, un 43enne tunisino, avrebbe picchiato la donna, tenendola per i capelli e colpendola con calci e pugni strappandole via il cellulare.

Alcuni testimoni hanno assistito alla scena. La donna avrebbe rifiutato l'assistenza del 118 nonostante le contusioni riportate e il 43enne è stato arrestato dalla polizia.

