Blatte al centro di produzione pasti di Cascina, Rollo risponde: "Tranquillizzo le famiglie e non accetto accuse inesistenti"

L’Amministrazione Comunale di Cascina, in riferimento alla notizia apparsa sugli organi di stampa in merito al ritrovamento di agenti infestanti presso il Centro di Produzione Pasti, informa che dai verbali degli organi d’ispezione l’episodio si è verificato in data 11 ottobre 2019 con “il ritrovamento di una blatta nella trappola per il monitoraggio”.

Nello stesso verbale si attesta che “i locali si presentano in condizioni igienico-sanitarie accettabile, ad eccezione di un locale deposito (“locale pallets”) che presentava ingombro di materiale non attinente alla destinazione d’uso.”

A seguito di ciò è stata prescritta “sospensione dell’attività fino alla risoluzione della non conformità (trattamento disinfestante dei locali)”, che è stata risolta nella medesima giornata con rilascio di verbale della Usl di ottemperanza e contestuale ripresa delle attività. Quindi, nessun problema e nessuna criticità nello svolgimento del servizio – afferma il sindaco reggente Dario Rollo.

Infatti la preparazione dei pasti nella giornata è stata svolta regolarmente senza creare alcun ritardo. Le trappole servono appunto a fermare gli insetti e la presenza del materiale non attinente nel locale altro non era che un bancale di legno su cui poggiavano le casse di acqua. Allo “smemorato” Pd ed ex assessore alla scuola (che non si è accorta di una truffa milionaria che avveniva nel settore asili) ricordo che l’ultimo controllo dei Nas alla struttura risale al 2011. A dimostrazione che non vi era stato alcun controllo nel periodo del loro governo. Il comune di Cascina, dall’inizio del servizio, ha già effettuato n. 4 ispezioni e saranno intensificati ancora di più i controlli già in corso per via ordinaria. Ricordo agli “smemorati” di sinistra anche lo scalpore della mosca nel cibo del febbraio 2015 nonché del pesce aviariato in varie scuole del febbario 2013 per il quale addiritttura una maestra si sentì male. Nessuna verifica di laboratorio avvenne sull’alimento perché fu immediatamente fatto sparire il “corpo del reato”. Al consigliere regionale del Movimento 5 stelle invece, sempre assente sul territorio, la invito a studiare meglio la situazione e sopratttutto il pregresso in quanto deve sapere che, quando la società era mista (proprietà pubblico-privata), il servizio era gestito nella totalità dal privato, grazie ai patti parasociali stipulati, nella stessa struttura, con gli stessi mezzi e attrezzature, lo stesso personale, lo stesso piano Haccp, le stesse autorizzazioni sanitarie, la stessa direttrice. Anche i refettori sono gli stessi con lo stesso personale, mezzi e attrezzature. I controlli da parte della commissione mensa sono rimasti identici. Agli atti dell’Ufficio competente, infatti, sono pervenuti i verbali di controllo dei membri della Commissione, effettuati nel periodo settembre-ottobre 2019, con esito positivo ed in particolare quello relativo al centro cottura attesta che “i locali sono puliti e non ci sono criticità da segnalare”. Con la vendita delle quote societarie e l’affidamento del servizio avvenuto tramite una procedura pubblica sulla piattaforma regionale di Start Toscana, è cambiato solamente che l’Ente pubblico non nomina più né presidente, nè membro del Cda con i relativi emolumenti avendo eliminato le “poltrone” e che ha ottenuto un risparmio di oltre 650 mila euro in 4 anni, oltre a migliorare l’offerta dei servizi e il menù. Tranquillizzo le famiglie affermando che il dialogo è quotidiano con la responsabile della struttura e con i responsabili aziendali di Cirfood S.C. perché l’obiettivo è quello di offrire sempre il meglio ai nostri bambini. Anche perché tra quei bambini e bambine che usufruiscono del servizio ci sono tanti figli degli amministratori comunali, tra cui il mio. Per questo non accetto accuse inesistenti e soprattutto che si faccia bassa politica su argomenti seri e servizi importanti come la ristorazione scolastica – conclude Rollo.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

