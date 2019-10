Case popolari, Fratelli d'Italia Serravalle: "Congratulazioni all'amministrazione per le nuove 26 abitazioni"

Grazie alla giunta Lunardi il Comune di Serravalle Pistoiese avrà 26 nuove case popolari, con cui potrà rispondere in modo più veloce e concreto alle esigenze abitative dei cittadini che manifestano disagio e difficoltà economiche. Si tratta di un grande risultato per l’Amministrazione Comunale, che fin dal suo insediamento si è mostrata particolarmente sensibile alle problematiche locali delle politiche della casa: nel comune infatti le domande per l’accesso agli alloggi ERP, soprattutto a causa della recente crisi economica, superano di gran lunga la possibilità di sistemazione offerta dal comune, con la triste conseguenza che - indipendentemente dalla volontà degli amministratori ma per la penuria di alloggi- le famiglie serravalline meno abbienti sono costrette a trascorrere in lista tempi di attesa molto lunghi prima dell’assegnazione della casa.

La Regione Toscana, per far fronte all’emergenza diffusa, ha emesso un bando da 15 milioni di euro per l’acquisto di alloggi privati da destinare ad ERP. I comuni che hanno partecipato sono 24, ma soltanto 10 sono stati ammessi al finanziamento regionale, tra cui Serravalle Pistoiese, destinatario della somma di ben 3.053.620 euro per la proposta di acquisto avanzata. Si tratta molto probabilmente del finanziamento più considerevole mai ottenuto da una giunta nella storia di questo comune. Ci congratuliamo con l’attuale amministrazione per il lavoro svolto, incoraggiandola a mantenere alta l’attenzione sulle problematiche sociali del territorio.

Fonte: Fratelli d’Italia - Serravalle Pistoiese

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese