Consiglio Comunale di Firenze, programma della prossima seduta: presente Kuin dall'Amazzonia

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Luca Milani è convocato per lunedì 21 ottobre alle ore 14,15 nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio.

In apertura l'ora dedicata ai question time. Verranno affrontati i seguenti argomenti: Firenze al primo posto per “Vivacità Culturale”; Le Poste modificano i piani di chiusura dei servizi, ma non per le grandi città; Stazione Foster e sottoattraversamento TAV; Sole 24 Ore e classifica città 2019 – Indice di criminalità: reati, furti, rapine; Firenze Parcheggi: quale futuro?; Indice della criminalità del Sole 24 Ore; Ciclovia regionale dell'Arno, tratto fiorentino; L'Amministrazione e il brand Firenze; Emergenza sicurezza e emergenza turismo, a colpi di ombrello; Stadio sì ma dove?.

Dopo le comunicazioni e le domande d'attualità ci sarà l'intervento di Sia Huni Kuin capo della tribù Kaxinawa (Huni Kuin) in Amazzonia.

A seguire interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni.