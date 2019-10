Continuano i controlli antidroga a Pisa: tre arresti

Prosegue l’azione di contrasto dei carabinieri allo spaccio di stupefacenti in città. A Pisa, nell’ambito di un più articolato servizio di contrasto allo spaccio, i militari hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti due uomini ed una donna. Nel dettaglio, in una via cittadina, i militari, unitamente ai colleghi dell’Unità Cinofila, hanno tratto in arresto un 38enne cittadino tunisino poiché illecitamente deteneva 22 grammi e mezzo di hashish suddivisa in 22 stecche, sequestrando al contempo la somma di 500 euro, ritenuta provento di attività delittuosa.

Poi, nel corso di analogo servizio, i carabinieri hanno controllato e perquisito una 26enne italiana ed un 45enne tunisino mentre cedevano, per uso personale, poco più di 2 grammi di marijuana ad un giovane; gli stessi detenevano inoltre 23 grammi della stessa sostanza stupefacente. Sequestrato alla donna, oltre ad una piccola somma di danaro contante, ritenuta provento di spaccio, anche un coltello a serramanico. Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma; per loro è previsto il giudizio con rito direttissimo.

