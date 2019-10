Corsi di formazione, nuovi percorsi per i giovani in un seminario a Firenze

I giovani studenti toscani che non amano i percorsi scolastici in aula e che spesso sono a rischio di abbandono potranno formarsi seguendo nuovi percorsi legati ai comparti più importanti dell'economia toscana come oreficeria, tessile, pelletteria.

E' questa una delle novità previste dal nuovo Repertorio delle qualifiche e dei diplomi di istruzione e formazione professionale. Il Repertorio sarà al centro di un seminario in programma lunedì 21 ottobre a Firenze, presso l'auditorium di Sant'Apollonia, via San Gallo 25.

A partire dalle ore 9.30 esperti, e tecnici illustrerano e discuteranno sulla nuova offerta di formazione professionale. Le conclusioni (ore 12.10) saranno dell'assessore regionale a istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco.

L'assessora, che è anche coordinatrice della Commissione lavoro della conferenza delle regioni, incontrerà i giornalisti per un briefing sul tema alle ore 11.30.

Fonte: Regione Toscana

