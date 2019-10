Ieri pomeriggio un uomo è uscito di casa per andare a cercare funghi ma ancora non ha fatto ritorno a casa. La famiglia ha lanciato l'allarme.

L'uomo, un 55enne non in possesso del cellulare, si era recato sulle colline di Pescia. Questa mattina è stato ritrovato il suo scooter vicino a un bosco.

Per le ricerche è stato anche perlustrato un bacino che si trova in zona da due speleo sub. Al momento non ci sono notizie del disperso.

