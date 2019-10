Simone Grecu è il nuovo segretario provinciale del PCI di Pisa

Il Comitato Federale di Pisa, riunito a Santa Luce il 17 ottobre, ha preso atto e accettato le dimissioni del segretario Davide Manca. È stato eletto al suo posto il compagno Simone Grecu. Venticinque anni, militante comunista dall’età di 16, originario della Sardegna ma da diversi anni in Toscana, è laureato in Scienze sociali presso l’Università di Pisa e in Sociologia e ricerca sociale presso l’Università di Firenze. Attualmente lavora come “navigator” (figura di supporto ai beneficiari di Reddito di cittadinanza) in provincia di Firenze. Al compagno Grecu i migliori auguri di buon lavoro

Fonte: PCI Pisa

Tutte le notizie di Pisa