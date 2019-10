Emma Villas Aubay, esordio in campionato: "Non sarà una partita semplice"

E’ giorno di vigilia per la Emma Villas Aubay Siena, che domani pomeriggio alle ore 18 al PalaEstra disputerà la prima gara del suo campionato di pallavolo maschile di Serie A2. Avversaria è la Peimar Calci.

I biancoblu arrivano a questo momento dopo due mesi di preparazione ed una lunga serie di test match disputati, l’ultimo dei quali giocato giovedì pomeriggio al PalaEstra e vinto con il risultato di 3-1 contro la Menghi Shoes Macerata.

Positiva contro la compagine marchigiana la prestazione dello schiacciatore Sebastiano Milan, autore di 12 punti. “E’ stata una buona prestazione da parte nostra – ha detto Milan dopo la gara contro Macerata – anche perché abbiamo affrontato una squadra forte e con buonissime qualità. E’ stato un test match utile contro un team che ha centimetri, buoni battitori e che in attacco riesce a fare belle cose. Adesso è arrivato il momento di iniziare a disputare partite ufficiali in questo nuovo campionato di A2 riformulato con un unico girone e dove credo che il livello medio sarà molto alto. Ci siamo preparati a lungo, ci siamo preparati bene, abbiamo giocato tanti test match, ora dovremo giocare bene in campionato”.

“Calci – prosegue lo schiacciatore della squadra senese Milan – è una squadra davvero forte perché ha esperienza e fisicità, hanno centimetri e giocano una buona pallavolo. Come noi saranno molto motivati nel match di esordio in campionato, noi abbiamo fatto tutto il possibile per prepararci al meglio e ora si tratta di giocare a pallavolo e buttare giù più palloni degli avversari per provare a vincere la sfida”.

Calci è una compagine che ha nel proprio roster giocatori di grande esperienza. Il discorso vale già a partire dal palleggiatore Manuel Coscione, classe 1980 ed ex Vibo Valentia, giocatore che ha alle spalle diciotto stagioni in Superlega. In posto 2 c’è il talentuoso opposto 23enne Andrea Argenta, ex Ravenna. In banda agiscono il belga Francois Lecat e l’ex Emma Villas Michele Fedrizzi. Al centro Rocco Barone, classe 1987, ex Latina e Monza e con tredici anni in A1, e Leonardo Razzetto. Libero è Federico Tosi, altro pallavolista di grande esperienza, ex Latina, Modena e Perugia e con sei stagioni di Superlega nel suo curriculum. Coach è Flavio Gulinelli.

Arbitreranno la gara Maurizio Merli e Fabio Toni.

E’ possibile acquistare i biglietti nel circuito della CiaoTickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/biglietti/emma-villas-siena-peimar-calci?fbclid=IwAR2opU2Gov36xToQ9MCdpHaHC6-XiscqO0rtTUR3LGQkr3q5J9kpkvsBV9o), nei punti vendita convenzionati e alla biglietteria del PalaEstra che sarà aperta anche domani dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 15,30 in poi.

I biglietti retro panchina, fronte panchina e secondo anello sono in vendita al costo di 12 euro. I biglietti ridotti sono al costo di 10 euro. Le riduzioni si applicano a queste categorie: abbonati della stagione 2018-2019, ragazzi dai 9 ai 16 anni, over 65, tesserati Fipav, studenti e dipendenti Unisi e Unistrasi.

Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo https://www.emmavillasvolley.com/tickets/.

E’ ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti per seguire tutte le partite interne della squadra biancoblu, che potranno essere comprati nei prossimi giorni anche nella biglietteria del PalaEstra oltre che online nel circuito della CiaoTickets.

Fonte: Emma Villas Aubay Siena - Ufficio stampa

