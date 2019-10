Era ai domiciliari, ma i carabinieri lo trovano alla stazione a conversare

I carabinieri di Pistoia hanno tratto in arresto, Q. E., cittadino albanese di 31 anni, residente a Pistoia, per evasione dagli arresti domiciliari. In particolare, l’uomo, ieri sera ha violato le prescrizioni imposte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari al quale era sottoposto, venendo sorpreso e riconosciuto dai militari nei pressi della stazione ferroviaria di Pistoia, mentre era intento a conversare con altri soggetti alcuni dei quali gravati da precedenti di polizia.

I militari, pertanto, accompagnavano l’uomo in caserma e, dopo aver espletato le formalità di rito, lo sottoponevano nuovamente agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutte le notizie di Pistoia