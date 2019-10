Evade dai domiciliari e in casa nasconde hashish: arrestato 21enne

I carabinieri di Buggiano hanno tratto in arresto C. E., pregiudicato albanese di anni 21, residente a Massa e Cozzile. Il giovane, il quale si trovava sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora poiché già indagato per spaccio di sostanze stupefacenti, aveva violato varie volte le prescrizioni imposte con tale provvedimento. A seguito di tali riscontri, il G.I.P. presso il Tribunale di Pistoia, emetteva il 15 ottobre scorso, un ordinanza di detenzione domiciliare a carico dell’uomo.

Tuttavia i militari, insospettiti dall’atteggiamento stranamente preoccupato del giovane, procedevano ad effettuare una perquisizione domiciliare, nel corso della quale lo stesso veniva trovato in possesso di 16 grammi di hashish suddivisi in tre dosi, sottoposte a sequestro. L’arrestato, ultimate le formalità di rito presso gli Uffici della locale Stazione Carabinieri, veniva accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari con imposizione del braccialetto elettronico.

