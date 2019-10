FdI presenta i nuovi portavoce della Valdelsa: Burgassi a Castelfiorentino e Previato a Certaldo

Si è svolta stamattina la conferenza stampa di presentazione dei nuovi portavoce della Valdelsa fiorentina di Fratelli d’Italia: Caterina Burgassi per Castelfiorentino e Adamo Previato per Certaldo.

"Fratelli d'Italia si sta radicando sempre più, anche sul nostro territorio - spiega Federico Pavese, portavoce di zona e dirigente regionale Fdi - e la presentazione di Burgassi e Previato, ne è la prova. Entrami saranno il punto di riferimento di due comuni importantissimi per tutti coloro non si riconoscono nella sinistra di governo di zona e hanno finalmente voglia di un'alternativa di destra seria, pacata, competente. E aperta a tutti. Non siamo rappresentati nelle istituzioni nei due comuni ma la politica si fa soprattutto fra la gente, recependo le istanze dei cittadini. Da qui alle prossime elezioni amministrative Caterina e Adamo sapranno creare dei gruppi comunali, con una piattaforma programmatica seria e realizzabile per il bene delle proprie comunità."

"A Certaldo - spiega Adamo Previato, operatore di logistica e stimato educatore nello sport - i problemi non mancano: la desertificazione industriale è uno dei più importanti. Non ha aiutato la mancanza di infrastrutture, in primis, il mancato completamento, in tempi ragionevoli, della Srt 429. Il turismo non può essere soltanto di nicchia. Abbiamo Boccaccio, uno dei più importanti letterati d'Italia ma non abbiamo mai sfruttato la sua immagine in maniera completa per attrarre un turismo più di massa, che porterebbe indotto infinito. Siamo accanto a San Gimignano ma non abbiamo, di fatto, collegamenti. Per quanto riguarda le opere pubbliche, finanziate con le tasse dei cittadini, punteremo più alla funzionalità e alla loro resa economica, più che all'estetica, per abbattere i costi ai cittadini"

Caterina Burgassi, studentessa universitaria nella facoltà di lettere e filosofia a Siena, vicepresidente di Gioventù Nazionale di zona esordisce così: " A Castelfiorentino ci sono problemi di sicurezza urbana: andiamo sulle cronache locali e nazionali per le risse in centro cittadino, ultima quella al locale etnico davanti alla stazione ferroviaria. Serve più controllo del territorio. il multiculturalismo è fallito. Da non sottovalutare il disagio giovanile nelle scuole, sotto ogni punto di vista. Servono percorsi culturali, all'interno degli istituti, che valorizzino il rispetto per la vita, contro ogni tipo di autodistruzione, fisica e morale.

"Infine - concludono Burgassi e Previato - serve un'alternativa culturale sul territorio. Saremo in prima fila con iniziative culturali e punti d'ascolto per i cittadini".

Fonte: Fratelli d'Italia Empolese-Valdelsa

