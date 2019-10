Fungaiolo 73enne resta bloccato nel bosco: salvato in serata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Aulla sono intervenuti nella serata di ieri in località Passo del Bratello, nel comune di Pontremoli, per recuperare un fungaiolo di 73 anni originario del parmense che era rimasto bloccato nel bosco a causa di una distorsione alla caviglia. L'allarme è stato dato dai compagni del fungaiolo stesso che erano in ricerca con lui.

La squadra, dopo aver immobilizzato l'arto ferito, ha recuperato l'uomo utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), per poi trasportarlo tramite barella spallabile fino alla strada dov'è stato preso in carico dal personale sanitario del 118.

L'intervento si è concluso intorno alle ore 23.30.

