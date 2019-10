Incendio nella notte in un appartamento a Grosseto: una persona in ospedale

I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti nella notte per un incendio appartamento in Via de Barberi, angolo piazza de Maria, a Grosseto. Per cause in corso di accertamento un incendio si è sviluppato all'interno di un'abitazione posta al terzo piano. La squadra giunta sul posto ha provveduto allo spegnimento evitando che le fiamme si propagassero all'intero appartamento e a quelli adiacenti. Le fiamme hanno danneggiato i locali bagno e antibagno, ma per le verifiche necessarie e la presenza di fuliggine, l'abitazione è stata resa inutilizzabile. Una persona è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 ed è stato trasferito all'ospedale per gli accertamenti necessari a causa dell'inalazione di fumo. I carabinieri erano sul posto.

