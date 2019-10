Fare la spesa per chi ha meno: raccolta alimentare in 97 punti vendita Coop.Fi

In un contesto sociale che vede aumentare i nuovi poveri anche in Toscana, torna oggi la raccolta alimentare della Fondazione Il Cuore si scioglie, in collaborazione con Unicoop Firenze, Caritas Toscana e 150 associazioni sul territorio. Oltre 2000 volontari in queste ore sono impegnati in un centinaio di punti vendita di Unicoop Firenze per aiutare a raccogliere viveri e prodotti di prima necessità per chi si trova in una situazione di disagio economico. Una situazione sempre più diffusa, come testimoniano i dati sulla povertà diffusi recentemente anche dallo stesso Osservatorio della Caritas.

“Per tante persone che da un giorno all’altro si trovano povere e fragili, la raccolta alimentare rappresenta un momento di solidarietà importante. Solo nel precedente appuntamento di marzo 2019, grazie alla generosità dei toscani, sono state raccolte 216 tonnellate di generi alimentari, che nel giro di poche ore sono arrivate alle associazioni che li hanno distribuiti sul territorio - afferma Irene Mangani, vicepresidente Fondazione Il Cuore si scioglie onlus – Per questo ringraziamo le istituzioni, le associazioni e le sezioni soci Unicoop Firenze, che ogni giorno collaborano con noi per affrontare l’emergenza povertà, e quanti oggi, anche con un piccolo gesto, decideranno di contribuire a questa iniziativa”.

Per contribuire basta recarsi nei Coop.Fi, dove per tutta la giornata i volontari sono all’ingresso dei punti vendita per consegnare il sacchetto per la raccolta e all’uscita per raccogliere i prodotti che chi fa la spesa decide di destinare alle famiglie meno fortunate. Come per tutti gli altri appuntamenti, la lista dei prodotti da donare comprende soprattutto scatolame, pasta, olio e prodotti per l’infanzia.