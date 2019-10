Grieco incontrerà a Roma il ministro Catalfo per parlare di lavoro

Nel pomeriggio di lunedì prossimo, 21 ottobre, alle ore 15, l'assessore a lavoro, formazione ed istruzione della Regione Toscana, Cristina Grieco, in qualità di coordinatrice della IX Commissione Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, insieme agli assessori a lavoro ed occupazione di altre Regioni italiane, incontrerà a Roma, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (sala D'Antona, via Flavia 6), il ministro Nunzia Catalfo, per sottoporre al Governo una serie di questioni al fine di definire un'agenda di lavoro condivisa sugli interventi da realizzare per lo sviluppo dell'occupazione in Italia con un focus sulle politiche attive collegate al reddito di cittadinanza.

