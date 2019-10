'L'eredità di La Pira' in consiglio comunale a Firenze, Armentano (Pd): "Grande lezione e tante speranze"

“Il tema di questo consiglio straordinario, ‘L’eredità di La Pira nell’Europa di oggi’, è un forte stimolo alla riflessione sul senso dell’impegno politico al giorno d’oggi e sul necessario rilancio di uno spirito europeista ora che troppi insorgenti nazionalismi ne minano i principi fondativi. La Pira seppe inserire la sua azione locale in un contesto internazionale, nel solco della nostra Costituzione che agli articoli 10 e 11 ben interpreta la sua vocazione solidaristica e pluralistica. ‘L’Italia deve costruire un ponte che i popoli attraversino per giungere alla civiltà della pace’: questo il suo appello ancora adesso fortemente attuale. Fu lui a mettere al centro della sua attenzione da sindaco di Firenze il Mediterraneo, quel mare oggi troppo spesso diventato un cimitero sotto la luna, specchio dell’indifferenza dei potenti e dell’incapacità, purtroppo anche di tanti paesi dell’Unione europea, di superare spinte egoistiche in nome di un bene comune. Mediterraneo che per La Pira era punto di incontro delle culture e delle religioni, spazio unico al mondo, opportunità di condivisione e pace. Al presidente Sassoli oggi presente per un importante riconoscimento come le chiavi della città, rinnoviamo l’attenzione verso quei valori, perché la sensazione è che l’umanità faccia fatica, oggi più che mai, a mantenere fede ai grandi ideali maturati in quell’epoca. Lavorare per un’Europa dei popoli, sociale e democratica, per una piena attuazione della Carta dell’Onu, è imprescindibile perché abbiamo bisogno, ora come allora, di un’azione politica alta e nobile che promuova finalmente i diritti umani per tutti i popoli, altrimenti rischiamo un pericoloso salto all’indietro nella storia. La Pira ci ha lasciato una grande lezione e tante speranze. Da Firenze il nostro impegno, di cui siamo sicuri il presidente Sassoli, nostro concittadino, si farà portavoce, è che quelle intuizioni, quelle speranze possano ancora oggi nutrire il pensiero e l’azione politica di tutti”.

È l’intervento di Nicola Armentano, capogruppo Pd, durante il Consiglio comunale straordinario su “L’eredità di Giorgio La Pira nell’Europa di oggi” con la partecipazione del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, a cui sono state consegnate le chiavi della città.