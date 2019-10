Manutenzioni ai cimiteri comunali di Altopascio, assessore Toci: "Luoghi sensibili che meritano la nostra attenzione"

Bagni nuovi nei quattro cimiteri comunali, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nuove tinteggiature, servizio di custodia e impianto di videosorveglianza. Sono queste le novità, e le migliorie, che l’amministrazione D’Ambrosio ha chiesto e ottenuto con la gara di appalto vinta dalla cooperativa Samarcanda, che ha in gestione i cimiteri del comune di Altopascio, da realizzarsi entro la fine del 2020 e da aggiungere ai servizi quotidiani che la cooperativa già garantisce.

“Nuovi servizi e interventi che vanno proprio nella direzione di migliorare sia la sicurezza sia il decoro dei cimiteri comunali e manifestare un’attenzione maggiore e crescente nei confronti dei cittadini - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci -. Sappiamo che ci sono stati dei furti di lumini, fiori o lampadine votive, fatti vergognosi e intollerabili: alle persone che hanno subito questi danni diamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza e, proprio per scoraggiare questi atti, comuni purtroppo in tutti i cimiteri della nostra zona da anni, abbiamo previsto nell’appalto con la cooperativa l’introduzione delle telecamere, intanto nel cimitero centrale, quello di Altopascio. Siamo impegnati su tanti fronti per quanto riguarda le opere pubbliche, dalle asfaltature all’illuminazione, dalle nuove scuole e infrastrutture alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. I cimiteri sono luoghi sensibili, toccano direttamente la sfera personale, intima e dolorosa delle persone, meritano tutta la nostra attenzione”.

Il primo intervento riguarderà il rifacimento dei bagni al cimitero di Altopascio, un intervento che la cooperativa realizzerà tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. Il lavoro, poi, si sposterà anche negli altri cimiteri, Badia Pozzeveri, Spianate e Marginone, per rendere i servizi igienici più decorosi e funzionali di quanto non siano oggi. Tra i lavori da effettuare c’è anche la manutenzione e la stesura della ghiaia sul viale secondario del cimitero di Altopascio, dove attualmente la terra diventa fanghiglia e rende pericoloso e difficoltoso il passaggio. Verranno poi ritinteggiati tutti i cancelli dei cimiteri comunali e, intanto nel cimitero di Altopascio, con l’obiettivo di estendere l’intervento anche negli altri, sarà installato il sistema di videosorveglianza. Infine, una novità importante già attiva nel cimitero di Altopascio riguarda il servizio di guardiania: rispetto al passato, infatti, è stata introdotta la figura del custode, presente dalla mattina alla sera e a disposizione della cittadinanza.

