Muore storico partigiano di Empoli Dario Del Sordo, Cavaliere della Repubblica

Dario Del Sordo, storico partigiano empolese, è deceduto oggi all'età di 90 anni. Storica figura della città, Del Sordo a 14 anni si era già arruolato nel nuovo esercito italiano e prese parte ad alcune operazioni sulla linea gotica. Ha ricevuto molti premi nel mondo dello sport e importanti riconoscimenti come l'attestato di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Lo ha ricordato il sindaco di Empoli Brenda Barnini con un post su Facebook. "Stasera Dario ci ha lasciati ma tutta la sua storia di vita rimane qui: l'amore per la nostra città, l'impegno per i giovani, nello sport della Toscana Atletica, la testimonianza dell'esperienza da partigiano. Le sue parole, i suoi abbracci, la forza che mi ha sempre trasmesso fino all'ultimo incontro nel Consiglio Comunale a settembre per celebrare la Liberazione di Empoli".

Il primo cittadino ha riportato anche le parole di Del Sordo quando, due anni fa, parlò davanti a centinaia di persone al Palazzo delle Esposizioni. In quell'occasione, nel conferimento alla città della Medaglia d’Oro al Merito Civile per il valoroso comportamento tenuto dalla popolazione durante la Resistenza e per l'opposizione al regime fascista, Del Sordo disse: "Essere partigiano mi ha fatto diventare uomo, perché ero un ragazzo di 15 anni quando sono partito. È un orgoglio scoprire che la nostra città ha ottenuto questa medaglia".

"Mancherai Dario, mancherai tanto a Empoli e alla tua famiglia e a me che in questi anni mi avevi preso come nipote adottiva e che fino all'ultima campagna elettorale hai dato tutto perché potessimo vincere" conclude Barnini.

