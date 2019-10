Musica in ospedale: tornano i concerti gratuiti di A.Gi.Mus

Domani inizia la terza edizione di "Musica in Ospedale nella Città Metropolitana", un'iniziativa di concerti a ingresso libero in alcuni ospedali del territorio metropolitano fiorentino a cura dell’Associazione A.Gi.Mus. Firenze in collaborazione con Azienda USL Toscana Centro. Alle 16.30 la violoncellista Matilde Michelozzi terrà un percorso musicale itinerante all’interno di alcuni reparti dell’Ospedale Santa Maria Nuova destinato ai pazienti, ai familiari e al personale sanitario. Matilde eseguirà una selezione dalle Suite per Violoncello di J.S. Bach. Il progetto, racchiuso sotto il titolo di #BachMetropolitano, mira a portare con tre concerti le note di Bach all’interno di tre ospedali della USL Toscana Centro nel territorio fiorentino e limitrofo.

Giovedì 24 ottobre, a partire dalle ore 10.00, Valentina Bionda porterà Bach in corsie e sale d’attesa dell’Ospedale Torregalli, mentre il 27 ottobre dalle 16.30 Giovanni Inglese sarà all’Ospedale Santa Maria Annunziata.

I tre concerti sono l’inizio di una manifestazione che, attraverso 15 iniziative totali, coinvolgerà da domani fino a fine dicembre anche i presidi di Empoli, Fucecchio, Borgo San Lorenzo e Figline Valdarno, alternando momenti musicali in corsia a veri e propri concerti fruibili anche dal pubblico esterno.

Collaborano alla realizzazione dei concerti anche le associazioni CFCM di Sovigliana (per i concerti a Empoli e Fucecchio), Camerata dei Bardi (per i concerti a Borgo San Lorenzo) e Scuola di Musica Schumann (per i concerti a Figline Valdarno).

All'Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio la musica arriva domenica 3 novembre, mentre i concerti al San Giuseppe di Empoli si svolgeranno 9, 16 e 30 novembre. Dal 10 novembre tornano i concerti all'Ospedale di Borgo San Lorenzo e dal 24 novembre al Serristori a Figline Valdarno. In ciascun ospedale dell’area fiorentina è prevista una replica con un secondo appuntamento.

Per informazioni: 055/580996- www.agimusfirenze.it; agimus.firenze@agimus.it

Tutte le notizie di Firenze