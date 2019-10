Nuova assunzione del Comune, Per Un'Altra Santa Croce: "Scelta inopportuna"

Pochi giorni fa su quasi tutti i quotidiani locali, l’Amministrazione Comunale ha dato ampio risalto all'iniziativa di voler assumere, nei prossimi anni, 15 dipendenti ma, stranamente e volutamente, ha omesso di dare la notizia dell'assunzione di una nuova collaboratrice alle dirette dipendenze del sindaco il cui avviso di selezione pubblica, approvato con la determinazione della Giunta Municipale n. 681 del 20.09.2019, è scaduto il 5 ottobre 2019.

Con tale avviso l'amministrazione intende procedere al conferimento di un incarico di collaborazione mediante assunzione a tempo pieno e determinato, per tutta la durata del mandato elettorale del sindaco, ai sensi dell’art. 90 del D.L.g.s. n.267/00, unità di personale da inquadrare in categoria D, posizione economica D1, presso l’ufficio staff del sindaco attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell’organo politico. L’individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata “intuito personae” dal sindaco, sulla base dei curricula professionali presentati ed eventuale colloquio.

Il perchè questa assunzione non sia stata pubblicizzata nell'occasione dell'altisonante comunicato che informava di future assunzioni, secondo noi, è dovuta a due ordini di motivi il primo dei quali consiste nel fatto che non torna certamente utile far sapere alla cittadinanza che il sindaco, oltre alle due segretarie già a disposizione del proprio ufficio, si avvarrà di una terza collaboratrice part-time per 18 ore settimanali con un livello di stipendio tabellare di circa Euro 18.000 annui. [...]

Come gruppo "Per un'altra Santa Croce" non possiamo esimerci dal sottilineare la completa inopportunità politica di una tale assunzione visto che, ogni giorno, per interventi necessari anche di piccola entità, ma ritenuti non strategici dall'amministrazione, si dichiara che non ci sono soldi sufficienti e disponibili mentre per altri, evidentemente non avversati, si trova sempre il modo di individuare le coperture necessarie.

Anche se le risorse per questa assunzione non deriveranno direttamente dal bilancio del personale siamo sicuri che fosse proprio necessario disporla visto che il sindaco si vanta di essere già politicamente forte e in grado di poter contare su di un gruppo compatto che, in teoria, gli potrebbe permettere di avere sufficiente visibilità politica grazie alla mera attuazione del suo programma.

Forse sarebbe stato meglio se la sindaca, visto le condizioni obiettive in cui versa il comune da lei amministrato, invece di assumere altri componenti all'interno del suo ufficio di segreteria, si fosse preoccupata di colmare la mancanza ormai cronica di operai del cantiere comunale e di operatori ecologici dando la possiblità di effettuare i servizi sotto il suo diretto controllo invece di affidarli sistematicamente in appalto a ditte esterne che, purtroppo, non possono venir controllate per la stessa mancanza anche di personale qualificato a farlo.

Sicuramente, dopo questa assunzione, avremo un sindaco mediaticamente più presente sui giornali e sui social network; molto più di quanto non avvenga oggi, ma tutto questo a quale prezzo? Al prezzo di avere una Santa Croce ancora più ingiusta, degradata e sporca.

Gruppo "Per un'altra Santa Croce"

