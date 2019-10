Ottobre Rosa, il Comune di Montopoli aderisce alla campagna per la prevenzione del tumore al seno

Un mese dedicato alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno e all’importanza della diagnosi precoce. È questo l’Ottobre Rosa, l’iniziativa annuale sostenuta da Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) alla quale anche il Comune di Montopoli ha voluto contribuire. Per questo motivo, il sindaco Giovanni Capecchi, insieme al vicesindaco Linda Vanni e al resto della giunta ha deciso di consegnare ai dipendenti del Comune il materiale informativo e le brochure della Lilt e dell’Associazione Astro di Empoli, impegnata nel sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia.

"Ottobre è un mese che, ormai da alcuni anni, si tinge di rosa perché dedicato alla prevenzione dei tumori al seno – spiega Linda Vanni, delegata anche alle Politiche sociali e sanitarie – si tratta di una consistente campagna di sensibilizzazione al livello mondiale del pubblico femminile e maschile sull’importanza della diagnosi precoce del tumore della mammella, unica strategia vincente contro questa patologia". Durante tutto il mese di ottobre, saranno organizzati eventi informativi sulla prevenzione negli undici Comuni dell’Unione Empolese Valdelsa e in quello di Santa Croce sull’Arno. All’Ecomedica di Empoli, invece, sarà applicata una tariffa agevolata per lo screening mammario preventivo. Per informazioni è possibile consultare il sito dell’Associazione Astro di Empoli. "Qualsiasi dubbio o incertezza merita di avere una risposta tempestiva ed efficace – conclude Vanni – per questo è possibile contattare anche il numero verde della Lilt (800.998877) oppure il loro sito web".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

