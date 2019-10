Permesso sosta, già rinnovabile per l’anno 2020

È già possibile rinnovare il permesso di sosta annuale 2020 per tutti i titolari relativo alla Zona Controllo Sosta e alla Zona Controllo Sosta Area ospedale ‘San Giuseppe’. Si ricorda che gli utenti possono rivolgersi alla sede della società “TEMPOLIBERO” che da inizio 2019 ha in concessione il servizio di gestione della sosta e che si occupa di sosta e accesso alla ZTL e Area Pedonale. Non occore più, quindi, rivolgersi all’URP del Comune di Empoli.

Inoltre si informa che la prossima apertura della lista di prenotazione per l'abbonamento ABBONAMENTO SOSTA ZCS 25 valido per il periodo di novembre, è programmata da lunedì 21/10/2019 a partire dalle ore 22:00 fino al giorno 23/10/2019 alle ore 23:59.

Saranno accettate le prime 5 prenotazioni.

Ti ricordiamo, inoltre, che tutti gli abbonamenti prenotati potranno essere ritirati e pagati allo sportello TEMPOLIBERO (in contanti o tramite POS) a partire dalle ore 10 del secondo giorno successivo la chiusura della lista.

L’abbonamento è valido dalla data di effettiva emissione e ritiro, ovvero dopo il pagamento dell’importo dovuto.

Ecco li orari di apertura al pubblico dello sportello TEMPOLIBERO, ubicato in Via Ferrucci 10 (presso il Centro 24 Luglio):

• dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16:30

• al sabato dalle ore 9:30 alle 17:00

Il primo giorno dopo la chiusura della lista (dedicato alla vendita degli abbonamenti fuori lista di prenotazione direttamente a sportello), l’ufficio anticipa l’apertura alle 8:30 e chiude alle ore 15:00

Tutte le informazioni sono sul portale TEMPOLIBERO www.tempolibero.city a cui si accede anche dalla home page del sito del Comune di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

