Indossa la prevenzione: A Prato la moda si tinge di rosa per la lotta contro il tumore al seno

Ottobre è il mese della prevenzione del cancro al seno. L’ ‘Ottobre rosa’ è il periodo dell’anno dedicato alla sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno. In Italia 53mila donne sono colpite ogni anno dal tumore alla mammella, malattia che può riguardare anche gli uomini, e la prevenzione è l’unica arma in nostro possesso per combatterlo. La sopravvivenza dopo cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%, ma si può fare ancora molto.

In tutto il mondo si organizzano iniziative con l’obiettivo di accendere un faro rosa sul tema.

A Prato la moda si tinge di rosa per sostenere la Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori Onlus.

Sabato 26 ottobre la filiale di MAX&Co. Prato, in via Ricasoli, ospita un evento dedicato allo shopping ‘rosa’ consapevole. Un’iniziativa che vedrà coinvolte le donne e il mondo della moda per la lotta contro il tumore al seno.

Dalle 17 alle 19.30, gli speaker di White Radio animeranno l’evento con musica e interviste, con l'accompagnamento musicale di Cristiana LV Coveri.

La Brand Ambassador Anna Bardazzi co-founder di 50sfumaturedimamma indosserà i capi e promuoverà lo scopo della Fondazione Sandro Pitigliani attraverso il blog 50sfumaturedimamma e sul canale Instagram anna_50sdm.

Sarà presente la biologa Francesca Galardi per offrire informazioni mediche.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul sito e sulla App di White Radio.

Pink Contest

Diventa modella per un giorno e aiuta la ricerca: indossa la prevenzione. Entra in negozio, indossa un capo, fai un selfie, e tagga MAX&Co. su Instagram, riceverai una sorpresa.

LE INIZIATIVE

Parte del ricavato dei capi acquistati in negozio per tutta la settimana, a partire dal 26 ottobre, sarà devoluta alla Fondazione Sandro Pitigliani.

La borraccia salva ambiente firmata MAX&Co. Prato sarà donata a fronte di una spesa minima di cento euro.

Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori Onlus

Da quarant’anni l'Associazione Sandro Pitigliani, oggi Fondazione, ha raggiunto traguardi importanti sostenendo il Dipartimento oncologico ospedaliero di Prato, nell'assistenza al malato e nella ricerca applicata in continuo collegamento con vari centri in Italia e all'estero. Inoltre e sostiene tre psiconcologhe che assistono i malati e i loro familiari.

White Radio (Media Partner) White Radio nasce con la volontà di offrire con una programmazione che vuole essere alternativa rispetto alle comuni web radio del territorio.

Le trasmissioni in palinsesto portano avanti musica e temi a 360° con un’offerta musicale per tutti i gusti che attraversa i vari periodi della storia della musica.

Non mancano le trasmissioni con contenuti tematici, le interviste a personaggi e imprenditori di successo, i viaggi, lo sport e l’enogastronomia.

50sfumaturedimamma Un sito dedicato alle donne e alla maternità

Cristiana LV Coveri esegue spettacoli musicali dal vivo, animazione e dj set per ogni genere di evento.

