Razziavano i supermercati in cerca di alcolici: in un anno rubati circa 2000 euro di merce

Avevano già portato a segno decine di furti ai danni supermercati di Firenze ma, al culmine di una mirata attività investigativa, i carabinieri li hanno arrestati. Si tratta di due stranieri (un uomo ed una donna), tutti senza fissa dimora e con precedenti, colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano per una serie di furti aggravati, consumati o tentati, perpetrati a Firenze tra luglio 2018 e aprile 2019, ai danni di noti centri commerciali del capoluogo. Uno dei due deve anche rispondere del reato di minaccia aggravata e porto abusivo di coltello, per aver minacciato di morte, brandendo un coltello, una guardia giurata di vigilanza presso un supermercato, affinché, nonostante fosse ormai giunto l’orario di chiusura del negozio, aprisse le porte e lo facesse entrare. Gli arrestati sono un 34enne ungherese, C.B. le iniziali, e un 34enne tunisino, S.S. Attualmente sora reclusi presso il carcere di Firenze Sollicciano.

Vino e superalcolici per un valore complessivo di circa 2.000 euro: questa la merce asportata dai due, identificati dopo una complessa attività di analisi dei filmati registrati dai circuiti di videosorveglianza dei negozi, nonché delle telecamere comunali, cui si è affiancata l’escussione di testimoni e vittime fondamentale per acquisire la descrizione dei malviventi.

