Sanità, Per Volterra: "Amministrazione non ha compreso le esigenze dei cittadini"

Se Lazzerini e l'amministrazione pensano che basti rispondere con un trafiletto generico a domande specifiche, probabilmente non hanno ancora compreso le esigenze dei cittadini.

Questo anche in merito alla necessità dell'automedica h.24 al Pronto Soccorso, una delle esigenze richieste da tempo. Lazzerini si dimentica che l'ASL si è decisa ad istituirla ormai da quasi un anno, coprendo il residuo turno di notte. Su questa impostazione, da sempre richiesta per chiudere il cerchio su una positiva innovazione nata anni fa e impostata dall'ASL solo nelle ore diurne, era d'accordo anche la precedente direzione generale. Il problema è rimasto solo di carattere gestionale e organizzativo, con la necessità di reperire qualche unità infermieristica per coprire i turni.