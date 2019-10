Scuola di musica a Diecimo, coro 'Mediavalle Musical Firends': aperte le audizioni

Prosegue con successo l'attività della Scuola di Musica H-Demia Mediavalle di Diecimo. Nata in seno all'Associazione Culturale "Girodido" in collaborazione con l'omonima Scuola di Lucca e con l'Ufficio Scolastico Territoriale. H-Demia Mediavalle vanta già numerosi allievi nei vari corsi di: chitarra classica ed elettrica, batteria, canto, tromba e trombone, pianoforte e tastiere, contrabbasso e basso elettrico, fisarmonica, flauto traverso, sassofono, viola e violino. Di Particolare interesse didattico anche il corso di Musica d'Insieme che inizierà da gennaio, con lo scopo di offrire agli allievi la possibilità di eseguire in gruppo, cover di vari generi musicali. La novità di quest'anno consiste nella realizzazione dell'ambizioso progetto di formazione del coro "MEDIAVALLE MUSICAL FRIENDS" aperto a tutte le fasce di età. Tale iniziativa prevede una regolare attività settimanale che seguirà un percorso didattico finalizzato all'esecuzione corale e all'uso della voce, quale strumento primario di sviluppo, comunicazione e socializzazione. L'esperienza musicale collettiva, quella corale in particolare, riveste infatti grande valore dal punto di vista sociale, poichè favorisce l'aggregazione, la crescita culturale e le capacità espressive dell'individuo.

Gli incontri si svolgeranno nelle ore serali sotto la guida di docenti altamente qualificati. Il programma prevede l'educazione all'intonazione e lo sviluppo delle capacità ritmiche, nonchè l'introduzione graduale della lettura musicale e lo studio della tecnica vocale con esercizi di respirazione applicata al canto. Il repertorio verrà scelto in base alle capacità del coro e potrà spaziare dal sacro al profano, da brani di tradizione popolare a canti natalizi e esecuzione di musica contemporanea. Particolare attenzione verrà posta alla pronuncia ed alla gestualità, grazie alla preziosa collaborazione di tutor madrelingua ed esperti in preparazione di repertori musical e gospel. A partire dal mese di novembre si terranno presso la Scuola H-Demia Mediavalle in via della stazione a Diecimo, le audizioni per entrare a far parte del coro "MEDIAVALLE MUSICAL FRIENDS".

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria della Scuola aperta tutti i giorni dal lunedi al venerdi con orario 15.30 - 19.00 o telefonare al n° 392 546 8655.

Fonte: H-demia Valle

