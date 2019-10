Montecatini, Senatrice Bottici (M5S): "Bisogno di progetto di sviluppo per le terme"

"Le terme di Montecatini hanno bisogno di un progetto di sviluppo concreto che porti la città nuovamente al centro del turismo toscano".

Lo afferma la senatrice toscana del M5S Laura Bottici che questa mattina ha incontrato il presidente Carlo Bartolini di Apam (associazione provinciale albergatori montecatinesi).

"Dal confronto è anche emerso che la categoria degli albergatori sta riscontrando una serie di difficoltà - prosegue Bottici -, legate, solo per citarne alcune, alle agevolazioni fiscali e alla tassa di soggiorno" .

All'incontro ha partecipato anche il consigliere comunale di Montecatini Simone Magnani che ha spiegato come intende "portare avanti il dialogo con le associazioni di categoria che operano in attività ricreative, e l'impegno a lavorare per il turismo legato alle Terme".

Fonte: Ufficio stampa

