Torna l'appuntamento con Mercatale, il mercato dei prodotti del territorio sanminiatese

Torna anche il 20 ottobre l'appuntamento con Mercatale, il mercato dei prodotti del territorio sanminiatese che si svolge ogni terza domenica del mese in P.zza Dante Alighieri a San Miniato. Agricoltori, allevatori, ortolani e produttori provenienti dal territorio circostante alla città sono presenti di persona per proporre e raccontare i loro prodotti direttamente ai consumatori. Un'opportunità per fare una passeggiata nel centro storico e conoscere e acquistare i prodotti a "Filiera Corta".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

