Canottieri Limite, buoni risultati al Trophée Européen des Régions d'Aviron

La Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica a formare la rappresentativa regionale al TERA. Nel fine settimana il lago di Pusiano ha ospitato il triangolare internazionale con Svizzera, Francia e Italia. La gara in questine è il Trophée Européen des Régions d'Aviron (TERA) che ogni anno vede sfidarsi i comitati regionali delle tre nazioni. L'evento ha visto in gara per l’Italia quattro Comitati Regionali: Liguria, Piemonte, Toscana e Lombardia. Buoni i piazzamenti degli equipaggi toscani con gli atleti della Limite.

Bronzo per il quattro senza Junior tutto targato bianco azzurro con Rabatti Ernesto, Orsi Leonardo, Gori Samuele e Bonaffini Lorenzo. E' terzo anche il quattro di coppia ragazzi con a bordo i limitesi Giglioli Alessandro e Bagnoli Daniele. Due medaglie al collo per Greta Reali nella categoria ragazzi che è d'argento in quattro di coppia e di bronzo in quattro senza. Ottima esperienza internazionale per il giovanissimo categoria cadetti Brunetti Matteo.

Fonte: Canottieri Limite - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Canottaggio